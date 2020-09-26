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В Байкале стабилизировался уровень воды

Виктория Ивашечкина
22:38 26.09.2020
По мнению специалиста, существующий показатель продержится еще три недели, а далее войдет в установленный диапазон.
В Байкале стабилизировался уровень воды
© Фото: pixabay

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что Федеральное агентство водных ресурсов не будет увеличивать сброс воды на Иркутской ГЭС. Это связано с тем, что уровень воды в Байкале стабилизировался.

«На Иркутской ГЭС нет, конечно (не планируется повышать объем сброса). Там, вы прекрасно знаете, повысился уровень Байкала на 9 сантиметров, но он сейчас уже стабилизировался и третий день не растет. Ситуация на постоянном контроле», - отметил Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, прежде всего, это связано с безопасностью жителей Иркутска. По мнению Кириллова, существующий уровень воды в Байкале продержится еще примерно три недели, а дальше он войдет в установленный диапазон.

«Установленный режим работы гидроузла – 2700 метров в секунду, и повышать его мы не планируем, поскольку не так давно были обильные осадки, в том числе в городской черте Иркутска», - напомнил Кириллов.

Ранее сообщалось, что на Байкале уровень воды всего за несколько дней превысил критическую отметку. Минприроды Бурятии было поручено рассмотреть вопрос об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС.

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