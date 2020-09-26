Власти Украины допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26

Украинские власти заявили, что перед крушением Ан-26 в Харьковской области приоритет в посадке мог быть отдан другому борту. Об этом сообщил глава областной администрации Алексей Кучер.

«С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал», - объяснил Кучер в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, остался непонятным момент, связанный с людьми, которые отвечали за посадку и получили информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, а приоритет отдали другому борту.

Также Алексей Кучер добавил, что следствию сейчас стоит отработать в первую очередь именно эту версию.

Напомним, трагедия произошла под Харьковом вечером в пятницу, 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек - офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Молодые летчики учились на втором курсе, им было по 18-19 лет. По последним данным, в результате трагедии погибли 26 человек, один пассажир рухнувшего самолета находится в госпитале.