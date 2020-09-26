Маск показал фото космического корабля Starship в процессе сборки

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал снимок космического корабля SpaceX Starship с хвостовым оперением для первого полета на высоту около 15 километров. На следующей неделе на ракету установят носовые обтекатель и оперение, сообщил миллиардер.

«Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 – в следующем месяце», - прокомментировал он фотографию с корпусом ракеты в процессе сборки в Twitter.

На прототип, как ожидается, также установят не один, а три двигателя. По словам Маска, сборку должны были завершить примерно 20 сентября, однако пока процесс на сегодняшний день не завершен.

© elonmusk twitter

В начале сентября прототип без обтекателя и на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет. Он поднялся на высоту 150 метров и спустился обратно. Испытания предыдущих прототипов за исключением первого – Starhopper – заканчивались неудачно.