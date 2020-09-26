Франция предложила помощь Украине после крушения Ан-26 под Харьковом

Во Франции выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом. Париж готов оказать всю необходимую помощь. Об этом сообщила пресс-служба французского министерства иностранных дел.

«Мы были крайне потрясены сообщением о гибели 26 человек в результате крушения самолета, произошедшего вчера на Украине. Выражаем наши соболезнования семьям и близким погибших», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, вечером в пятницу, 25 сентября, в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек, курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По последним данным, в результате трагедии погибли 26 человек.

Еще один курсант на данный момент находится в госпитале с многочисленными ранениями, однако, его состояние удалось стабилизировать. Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с ЧП.