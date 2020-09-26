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Названы неприятные последствия продолжительного бабьего лета в России

Роман Захаров
02:11 26.09.2020
Глобальное потепление привело к росту средней температуры на два градуса и это может стать причиной нестабильности климата.
Названы неприятные последствия продолжительного бабьего лета в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Из-за длительного бабьего лета, пришедшего в Россию, первый зимний месяц может быть сырым и бесснежным. Об этом рассказал  директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы РФ Алексей Кокорин в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, глобальное потепление привело к росту средней температуры на два градуса. Последний раз такое происходило 50 лет назад. Следствием данного явления, предупреждает эксперт, может стать нестабильность климата.

«У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой», - объяснил Алексей Кокорин.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали о приходе в Центральноевропейский регион России второй волны бабьего лета. По данным синоптиков, температурные значения в центральной части страны сейчас соответствуют августовским показателям. Такая погода продержится в регионе до 27 сентября, после чего ожидается небольшое похолодание, после которого, впрочем, температура воздуха все равно будет выше нормы.

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