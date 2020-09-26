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Из-под обломков упавшего на Украине Ан-26 извлекли черные ящики

Анна Касаткина
20:35 26.09.2020
В ближайшее время бортовые самописцы будут расшифрованы.
Из-под обломков упавшего на Украине Ан-26 извлекли черные ящики
© Фото: Стрингер РИА Новости

Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве самолета Ан-26. Об этом заявили в пресс-службе Харьковской областной администрации.

«Председатель Харьковской областной государственной администрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы», - говорится в сообщении.

По словам Кучера, пока известно только то, что за 45 секунд до катастрофы с управляющими пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки. Губернатор добавил, что родственникам погибших придется ждать идентификации жертв.

«Мы обращаем внимание на две вещи. Первая - это общение и поддержка родственников, выясняем - какую помощь может оказать государство. Второй вопрос - параллельно необходимо заниматься досудебным расследованием и достаточно быстро», - отметил Кучер.

Ан-26 с курсантами на борту разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку после учебно-тренировочного полета. Погибли 27 человек, один выжил и находится в больнице, его состояние удовлетворительное. Следствие рассматривает четыре версии причин трагедии.

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