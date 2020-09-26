В Саранске два человека погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции: видео

В Саранске два человека погибли при попытке уйти от погони экипажа ГИБДД. По факту происшествия ведется проверка, сообщили в МВД по республике Мордовия.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 26 сентября. Экипаж заметил автомобиль Opel Vectra, движущийся на высокой скорости с выключенными фарами.

«Водитель легкового автомобиля проигнорировал законное требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При выполнении поворота он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде световой опоры», - говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии 19-летний водитель и 33-летний пассажир иномарки погибли. Еще один пассажир 19 лет госпитализирован с травмами.

По факту происшествия назначен ряд экспертиз, ведется доследственная проверка, добавили в МВД.