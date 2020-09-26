Мужчина отрыл автоматный огонь из окна жилого дома в Подмосковье

В подмосковном Красногорске мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова, высунувшись из окна жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Отмечается, что полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину.

«Поступила информация о том, что на улице Южный бульвар в Красногорске мужчина стреляет из окна жилого дома. Полицейские, прибыв на место, задержали 36-летнего местного жителя. Он доставлен в отдел полиции», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

По предварительным данным, мужчина стрелял из охолощенного автомата Калашникова. В момент ЧП был в состоянии алкогольного опьянения.