Душа русского солдата: как прошло открытие памятника Суворову под Суздалем

Под Суздалем прошло торжественное открытие памятника великому русскому полководцу Александру Суворову. На родине генералиссимуса, в его родовом имении Кистыш, теперь гордо стоит бронзовая фигура полководца, который задумчиво смотрит вдаль с постамента.

Гениальный русский генералиссимус провел здесь детство, а уже будучи знаменитым военачальником, возвел храм в честь своего отца, Василия Суворова, адъютанта самого императора Петра I.

Пожалуй, нет в России человека, который не слышал бы знаменитые слова Суворова про пулю и штык. Его жизнь обросла легендами, но есть и множество интересных фактов. К примеру, он стал великим полководцем не только из-за большого числа блистательных побед, но и потому, что хорошо понимал «душу простого русского солдата».

О мемориале в селе Кистыш заговорили шесть лет назад. А установили сегодня - в годовщину легендарного перехода русской армии через Альпы. Инициатором создания стало Российское военно-историческое общество. Памятник расположен в Суворовском сквере перед зданием музея, который посвящен боевому пути полководца.

Отмечается, что центр села будет оформлен в виде Суворовского парка. Также планируется военно-полевой лагерь для проведения военно-спортивных сборов.

По словам инициаторов проекта, мемориальный комплекс в селе Кистыш будет развиваться. Уже сейчас можно сказать, что во Владимиро-Суздальской земле появился еще один комплекс для обязательного посещения всеми любителями российской истории.