Неприступный и величественный: кадры грандиозного празднования 500-летия Тульского кремля

В Туле проходят праздничные мероприятия в честь 500-летия кремля, настоящего шедевра русского зодчества. На протяжении нескольких веков эта крепость служила надежным оборонным пунктом для южных рубежей России.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 500-летием Тульского кремля. Российский лидер отметил, что один из символов города является уникальным памятником культуры. Специально к этой круглой дате в исторической части Тулы провели масштабную реставрацию.

Полутысячелетний юбилей Тульский кремль встречает заметно преобразившись. Он оставался неприступным и величественным на протяжении всей своей истории. Одна из самых известных попыток взять его штурмом хана Девлет-Гирея закончилась безрезультатно, а о храбрости тульских оружейников узнала вся Россия.

В начале торжественных мероприятий автор и ведущий фильма Алексей Егоров лично представил отрывки фильма губернатору Тульской области. И в благодарность за помощь в организации съемок ему вручили подарок - собственноручно сделанное копье.

Этот фильм так называемое археологическое окно, через которое любой желающий может заглянуть в прошлое России. Посредине него макет самого раннего храма, построенного на территории Тульского кремля. Восстановить его удалось при помощи обнаруженной здесь части фундамента. Удивительно то, что во время раскопок здесь нашли целый арсенал. Батарейный замок, то есть аналог автомата Калашникова, использовался еще во время Бородинской битвы.

Улица Металлистов протяженностью около километра самая старейшая в городе. По случаю 500-летия Тульского кремля она стала пешеходной. Здесь расположился музейный квартал, в котором свои двери для посетителей раскрыли филиалы известных выставочных площадок России.

Во время праздничных мероприятий прозвучал гимн городу Туле Родиона в исполнении оркестра под управлением Юрия Башмета и тульского государственного хора. Весь день под открытым небом сегодня работают десятки различных площадок. Вечером горожан ждет грандиозный салют.