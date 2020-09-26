В СНБО назвали цель полета разбившегося Ан-26

Разбившийся в Харьковской области самолет ВСУ выполнял учебно-тренировочный полет. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи г. Чугуев разбился военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ан-26, бортовой номер 76», - написал он на своей странице в Facebook.

Секретарь СНБО добавил, что точные причины инцидента будут установлены после специального расследования. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Трагедия произошла вечером в пятницу в районе города Чугуев. По данным МВД Украины, на борту разбившегося воздушного судна находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. Согласно предварительной версии, причиной крушения стал отказ левого двигателя Ан-26. В настоящий момент известно о 25 погибших в результате ЧП.