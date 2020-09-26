В стране и мире В Минздраве развеяли миф о вреде сна на левом боку Виктория Ивашечкина По словам ученого, статистики по заболеваниям из-за опасной позы для сна не существует. © Фото: Gregory Pappas, Unsplash.com Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто рассказал, что сон на левом боку не вредит здоровью сердца, это дело привычки. «Таких данных (о вреде сна на левом боку) нет, это вопрос привычки каждого конкретного человека - кто-то на левом, кто-то на правом боку спит. Такой статистики, таких данных нет, - сказал он, отвечая на вопрос зрителей в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья», пишет ТАСС. Напомним, ранее ряд ученых утверждали, что некоторые позы для сна могут стать причиной проблем со здоровьем. Так, китайские ученые заявили, что привычка засыпать на боку может привести к формированию грыжи поясничного межпозвоночного диска. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика