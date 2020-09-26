В МЧС опровергли информацию о пожаре на заводе в Люберцах

В промзоне в Дзержинском загорелись мусорные контейнеры. Информацию СМИ о взрывах и пожаре на химическом предприятии в Люберцах опровергли в столичном главке МЧС.

Ранее появились сообщения, что загорелся завод, где производят гипохлорит натрия. Очевидцы сообщали о серии предшествовавших взрывов. В управлении МЧС эту информацию не подтвердили.

«Возгорание на территории промзоны в Дзержинском – горели контейнеры мусорные и бытовки на площади 119 квадратных метров», - сообщили «Звезде» в ведомстве.

Возгорание локализовано, пострадавших нет, добавили собеседница телеканала.