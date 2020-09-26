Четыре версии: почему могла случиться катастрофа с украинским Ан-26

На Украине на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела всех погибших. Всего на борту разбившегося Ан-26 находились 27 человек - это курсанты и офицеры, только один человек выжил и сейчас находится в больнице. Самолет упал во время учебно-тренировочного полета. Следователи выдвигают сразу четыре версии катастрофы, внести ясность должны последние кадры полета переду крушением.

Видео с камеры наружного наблюдения поможет следователям установить причину трагедии, понять, как она развивалась. Без пятнадцати девять Ан-26 уходит с курса, уже через несколько секунд звучит взрыв.

За пять минут до этого пилот сообщает о неисправности левого двигателя. Ему разрешают посадку, но самолет теряет управление и, не дотягивая до полосы, падает рядом с шоссе. На борту были 20 курсантов и семь членов экипажа. Найти живыми смогли лишь двоих. Один позже скончался в госпитале, второго удалось спасти.

«На улицу выбежал горящий человек. К месту подъехала машина. Взяли огнетушитель и начали тушить пожар. Потом прилетел еще один, рассечена была голова», - рассказывает очевидец.

По данным украинских СМИ, Вячеслав Золочевский - единственный, кто выжил в трагедии. В госпитале летчика навестил президент Украины Владимир Зеленский. Пока курсант приходит в себя, но именно его показания станут самыми ценными в этом расследовании. Вчерашняя трагедия унесла жизни 26-ти человек, совсем молодых ребят - большинству 18-19 лет. Второму пилоту - Ашрафу Мсуе – было 29. Журналистам телеканала «Украина 24» удалось пообщаться с его матерью.

«Он говорил, что машина на данном этапе была неисправна. Двигатели отказывали и неоднократно. Он был об этом осведомлен», - рассказывает Рима Мхавилла.

Ан-26 совершал тренировочные полеты и в этот день на полосу он садился пять раз. После каждого приземления его осматривали техники - это официальная информация. Пока следователи рассматривают сразу несколько версий: техническая неисправность, ошибка экипажа, халатная работа диспетчерской службы, ненадлежащие обслуживание и подготовка к полету.

На месте трагедии побывали Владимир Зеленский, глава МВД и министр обороны Украины. Бортовые самописцы найдены - их отправили на расшифровку. Все полеты АН-26 временно приостановлены. В стране пройдет масштабная проверка парка военной авиатехники, сообщил Зеленский в интервью каналу «In time Ukraine».

«Организована комиссия по расследованию причин трагедии. Комиссия из министерства обороны и правоохранительных органов - прокуратуры и МВД… Также я хочу со специалистами провести полную инспекцию всей техники, которая стоит на вооружении в Украине. Мы хотим получить полную статистику по самолетам, вертолетам, полностью по всей нашей технике», - отмечает Зеленский.

Соболезнования семьям погибших выразили курсанты и офицеры российской военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина. Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою, написали летчики, ведь оно никого не разделяет на своих и чужих.