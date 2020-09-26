В Москве два человека пострадали при столкновении Ferrari с маршруткой

В Дептрансе сообщили, что две женщины пострадали на северо-западе Москвы, после того как Ferrari въехала в маршрутку, стоящую на остановке в районе метро Щукинская.

«На Щукинской, 42 автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика «Трансавтолиз», который находился на остановке», - говорится в сообщении в соцсетях Дептранса.

По предварительной информации, пострадали две женщины в возрасте 60-65 лет.