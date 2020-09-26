Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

Анна Касаткина
17:14 26.09.2020
Большая часть задержанных – женщины.
В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress

В Минске несколько человек задержали на несанкционированной акции протеста на Комаровском рынке. Об этом сообщили в ГУВД белорусской столицы.

«Несколько человек задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», - сказали в ведомстве.

В милиции подчеркнули, что перед задержаниями собравшихся неоднократно предупреждали о незаконности их акции, уточняет РИА Новости.

По данным правозащитников, задержаны не менее 20 человек. Большая часть их них – женщины. По информации СМИ, сотрудники ОМОН посадили в микроавтобус 73-летнюю активистку Нину Багинскую, позже стало известно, что ее отпустили.

Очередной «Женский марш» должен был начаться 26 сентября на площади Победы в Минске, однако за час до начало акции метро рядом с площадью закрыли. Тогда протестующие направились на Комаровский рынок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:44 В стране и мире
Видео
Есть пострадавший: на автомойке в центре Сочи прогремел взрыв
15:10 В стране и мире
Видео
Борт №1: опубликованы кадры предполагаемого самолета Никиты Хрущева в Якутии
14:25 В стране и мире
СК начал проверку информации о падении лифта со студентами в московском вузе
13:22 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с моментом падения Ан-26 под Харьковом
12:33 Армия
Видео
На полигоне Капустин Яр состоялась церемония награждения участников СКШУ «Кавказ-2020»
Популярное
Популярное
Видео
Холодный свет: кадры северного сияния с борта барка «Седов»
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Опасный ЗОЖ: диетолог рассказала о вредных пищевых привычках здоровых людей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.