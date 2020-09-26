В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

В Минске несколько человек задержали на несанкционированной акции протеста на Комаровском рынке. Об этом сообщили в ГУВД белорусской столицы.

«Несколько человек задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», - сказали в ведомстве.

В милиции подчеркнули, что перед задержаниями собравшихся неоднократно предупреждали о незаконности их акции, уточняет РИА Новости.

По данным правозащитников, задержаны не менее 20 человек. Большая часть их них – женщины. По информации СМИ, сотрудники ОМОН посадили в микроавтобус 73-летнюю активистку Нину Багинскую, позже стало известно, что ее отпустили.

Очередной «Женский марш» должен был начаться 26 сентября на площади Победы в Минске, однако за час до начало акции метро рядом с площадью закрыли. Тогда протестующие направились на Комаровский рынок.