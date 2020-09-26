В стране и мире Есть пострадавший: на автомойке в центре Сочи прогремел взрыв Анна Касаткина Мужчина получил ожоги первой и второй степени. © Видео: vipstar_365 Instagram © Фото: vipstar_365 Instagram В центре Сочи прогремел мощный взрыв и начался пожар на автомойке. По предварительной информации, причиной мог стать разрыв газового баллона. По данным СМИ, огонь охватил точку по продаже шаурмы на территории автомойки на улице Донской. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате происшествия пострадал 51-летний мужчина. У него диагностированы термических ожоги рук и ног первой и второй степени, сообщает sochinews. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика