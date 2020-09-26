Холодный свет: кадры северного сияния с борта барка «Седов»

Северное сияние над морем Лаптевых смогли наблюдать экипаж и курсанты на борту самого крупного в мире четырехмачтового барка «Седов». Судно находится в сутках пути от пролива Вилькицкого.

Сияние стало одним из самых ярких моментов за последние месяцы. В водах, окружающих «Седов» почти нет жизни, и поблизости не встречается суша, а потому пейзаж вокруг довольно однообразный.

Вскоре экипажу предстоит войти в пролив Вилькицкого. Полоска с необходимой глубиной для прохождения судна там составляет всего около пяти миль, кроме того, в проливе наибольшая вероятность встретить плавающие льды.

«В проливе Вилькицкого пока все хорошо. Льда там плавающего нет, методом опроса местного населения и встречных кораблей - обстановка там нормальная, рабочая... Надеемся, что там так и будет, пока мы это дело форсируем», - рассказал капитан «Седова» Виктор Николин.

Пройти пролив Вилькицкого, по его словам, планируется 27 октября. После этого команду ждет выход в Карское море.