В стране и мире Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета Анна Касаткина Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. © Фото: Пресс-служба президента РФ Расширенное заседание Госсовета по нацпроектам 28 сентября проведет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», - сказал он. По словам Пескова, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, уточняет ТАСС. Путин ранее на встрече с избранным руководителями субъектов страны рассказал о планах обсудить реализацию нацпроектов на заседании Госсовета. Российский лидер отметил, что мнение регионов по этой теме крайне значимо, потому что в настоящее время готовятся необходимые уточнения параметров нацпроектов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика