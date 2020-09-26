Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Расширенное заседание Госсовета по нацпроектам 28 сентября проведет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», - сказал он.
По словам Пескова, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, уточняет ТАСС.
Путин ранее на встрече с избранным руководителями субъектов страны рассказал о планах обсудить реализацию нацпроектов на заседании Госсовета. Российский лидер отметил, что мнение регионов по этой теме крайне значимо, потому что в настоящее время готовятся необходимые уточнения параметров нацпроектов.