Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский посетил в госпитале выжившего в крушении Ан-26 под Харьковом

Виктория Ивашечкина
15:50 26.09.2020
Молодой человек получил сотрясение мозга и множественные ушибы.
Зеленский посетил в госпитале выжившего в крушении Ан-26 под Харьковом
© Фото: zelenskiy95, Facebook

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер посетили госпиталь и проведали курсанта, выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом. Кадр из госпиталя политик опубликовал в своих соцсетях

«20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья», - написал Зеленский.

По словам президента, спустя несколько минут после крушения Вячеслав бросился тушить одного из своих товарищей. Однако молодой человек умер от ожогов на утро после трагедии, 26 сентября.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Вячеслав - третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Он получил сотрясение мозга и множественные ушибы. По оценкам медиков, состояние военнослужащего удовлетворительно, угрозы его жизни нет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране. Сама трагедия произошла под Харьковом вечером в пятницу, 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек - офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Молодые летчики учились на втором курсе, им было по 18-19 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:10 В стране и мире
Видео
Борт №1: опубликованы кадры предполагаемого самолета Никиты Хрущева в Якутии
14:25 В стране и мире
СК начал проверку информации о падении лифта со студентами в московском вузе
13:22 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с моментом падения Ан-26 под Харьковом
12:58 В стране и мире
Видео
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Новгороде
12:33 Армия
Видео
На полигоне Капустин Яр состоялась церемония награждения участников СКШУ «Кавказ-2020»
Популярное
Популярное
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Опасный ЗОЖ: диетолог рассказала о вредных пищевых привычках здоровых людей
Видео
В Приморье немецкая овчарка «усыновила» двух львят
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.