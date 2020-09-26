Зеленский посетил в госпитале выжившего в крушении Ан-26 под Харьковом

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер посетили госпиталь и проведали курсанта, выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом. Кадр из госпиталя политик опубликовал в своих соцсетях.

«20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья», - написал Зеленский.

По словам президента, спустя несколько минут после крушения Вячеслав бросился тушить одного из своих товарищей. Однако молодой человек умер от ожогов на утро после трагедии, 26 сентября.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Вячеслав - третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Он получил сотрясение мозга и множественные ушибы. По оценкам медиков, состояние военнослужащего удовлетворительно, угрозы его жизни нет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране. Сама трагедия произошла под Харьковом вечером в пятницу, 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек - офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Молодые летчики учились на втором курсе, им было по 18-19 лет.