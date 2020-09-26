В стране и мире Новый премьер Японии заявил о готовности встретиться с лидером КНДР без предварительных условий Ян Брацкий Премьер-министр Японии намерен обсуждать ядерную программу Пхеньяна и ряд других проблем, осложняющих развитие добрососедских отношений. © Фото: Carl Court, globallookpress Новый глава кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил о своей готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Соответствующее заявление он сделал в минувшую пятницу, в ходе онлайн выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. «В качестве нового премьер-министра Японии я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», - цитирует ТАСС заявление нового японского премьера. Со слов Есихидэ Суга, официальный Токио готов выстраивать полноценные отношения с Пхеньяном и решать назревшие проблемы. «Такие проблемы, как похищения японских граждан северокорейской разведкой, ракетно-ядерная программа КНДР и урегулирование вопросов печального прошлого», - добавил он. Премьер-министр Японии также выразил уверенность в том, что нормализация отношений двух столиц послужит не только интересам японского и северокорейского народов, но и в целом способствует установлению прочного мира во всем регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика