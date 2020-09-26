Борт №1: опубликованы кадры предполагаемого самолета Никиты Хрущева в Якутии

Британские СМИ пишут, что в поселке Черский в Якутии был найден уже проржавевший самолет, который предположительно принадлежал первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву.



Как утверждает Daily Mail, двухмоторный Ил-14П был случайно найден на настоящем «кладбище самолетов». На опубликованных кадрах изображено проржавевшее авиасудно 1950-х годов.

Утверждается, что ценный экспонат находится рядом с другими реликвиями советской авиации на «кладбище самолетов» в полярной деревне, одном из самых холодных населенных мест в мире. Обнаружил самолет Хрущева 33-летний пилот «Полярных авиалиний» Тимур Фаткулов.

Позже, как пишет британское СМИ, российский историк авиации, чей отец-пилот управлял советским воздушным судном под номером 61755, подтвердил, что самолет действительно принадлежал Никите Хрущеву.

По словам британских журналистов, самолет Хрущева был оборудован VIP-салоном со всеми удобствами. На борту Ил-14П было установлено современное в те годы американское навигационное оборудование. Там, в частности, стояло радиооборудование, которое могло настраиваться на диапазоны пяти стран, включая Японию, Австралию и США (Нью-Йорк). После настройки оно выдавало текущие координаты самолета в полете.

Утверждается, что позднее первый секретарь ЦК КПСС выбрал четырехмоторный самолет Ил-18, опираясь на то, что дополнительные два двигателя гарантируют ему высокий уровень безопасности.

Британское СМИ пишет, что на «кладбище самолетов» также можно найти чехословацкую версию Ил-14 — Avia-14, и Ил-14, принадлежащий венгерской государственной авиакомпании Malev.