У первого в мире поборовшего ВИЧ человека обнаружили рак

У Рэя Брауна, являющегося первым в мире человеком, которому удалось вылечиться от ВИЧ, диагностирована лейкемия - рак крови. По данным Associated Press, сейчас мужчина находится в хосписе, и шансы на его выздоровление крайне малы.

Отмечается, что ВИЧ у Брауна был обнаружен в 1995 году. Позднее у него диагностировали лейкемию. Чтобы избавиться от онкологического заболевания, мужчина сделал трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Спустя три года после процедуры в крови Брауна не был выявлен вирус иммунодефицита человека.

ВИЧ к мужчине так и не вернулся, а рак в прошлом году стал прогрессировать. Тем не менее, Браун не расстраивается - он доволен тем, что курс трансплантации клеток продлил ему жизнь.