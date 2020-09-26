СК начал проверку информации о падении лифта со студентами в московском вузе

Следователями организована доследственная проверка после сообщений в СМИ о падении лифта со студентами в одном из столичных вузов. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу Москве.

«Из информационного сообщения следует, что в московском вузе лифт со студентами упал и застрял. Несколько студентов доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

После проверки всех изложенных данных, будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Московском финансово-юридическом университете во время перемены произошла остановка лифта. В результате студенты были заблокированы в кабине на уровне первого этажа. По словам учащихся, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта.