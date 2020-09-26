В Москве временно закрыли участок «синей» ветки метро

Участок Арбатско-Покровской ветки московского метрополитена будет закрыт с 26 сентября по 5 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Закрыты будут станции «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы». Это связано с работами по строительству Большой кольцевой линии, которая свяжет районы столицы и в дальнейшем позволит разгрузить подземку в час пик.

Отмечается, что на период приостановки работы участка для пассажиров запустят бесплатные автобусы. Бесплатным также будет повторный вход в метро после поездки на компенсационном транспорте.

Кроме того, столичные власти предупреждают, что с 25 сентября по 6 октября будет ограничено движение на Ярцевской и Молодогвардейской улицах, на дублере Рублевского шоссе и на Аминьевском шоссе.

По данным сайта мэра Москвы, проехать по Кутузовскому проспекту от Можайского шоссе до «Парка Победы» и по Ярцевской улице в сторону Крылатской улицы можно будет лишь на наземном общественном транспорте.