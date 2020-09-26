В стране и мире Во Владимирской области установили памятник Суворову Иван Линдеманн Монумент открыли в родовом имении легендарного полководца в селе Кистыш. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Памятник генералиссимусу Александру Суворову открыли во Владимирской области. Монумент установили в родовом имении легендарного полководца в селе Кистыш. Генералиссимус запечатлен с убранной в ножны саблей. В церемонии открытия принял участие начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он отметил, что нестандартные решения Суворова помогли выиграть десятки сражений и обогнали военную науку того времени. «Говорили завистники Суворова, что он вообще не знает военного искусства и военной теории, это все случайность - все его победы. И сам Суворов говорил “Помилуй бог, один раз случай, второй раз случай, надо же и умение какое-то”. И очень хорошо, что сейчас в наших Вооруженных силах принципы Суворова поддержаны и культивируются во всех родах войск и видах ВС, во всех наших штабах самого разного уровня», - подчеркнул Герасимов. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом к 290-летию со дня рождения полководца. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика