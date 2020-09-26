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Во Владимирской области установили памятник Суворову

Иван Линдеманн
13:56 26.09.2020
Монумент открыли в родовом имении легендарного полководца в селе Кистыш.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Памятник генералиссимусу Александру Суворову открыли во Владимирской области. Монумент установили в родовом имении легендарного полководца в селе Кистыш.

Генералиссимус запечатлен с убранной в ножны саблей. В церемонии открытия принял участие начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он отметил, что нестандартные решения Суворова помогли выиграть десятки сражений и обогнали военную науку того времени.

«Говорили завистники Суворова, что он вообще не знает военного искусства и  военной теории, это все случайность - все его победы. И сам Суворов говорил “Помилуй бог, один раз случай, второй раз случай, надо же и умение какое-то”. И очень хорошо, что сейчас в наших Вооруженных силах принципы Суворова поддержаны и культивируются во всех родах войск и видах ВС, во всех наших штабах самого разного уровня», - подчеркнул Герасимов.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом к 290-летию со дня рождения полководца.

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