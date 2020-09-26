Опубликовано видео с моментом падения Ан-26 под Харьковом

В Facebook появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент падения Ан-26 по Харьковом. На кадрах - вдалеке летит самолет, через несколько секунд он падает и загорается.

Трагедия произошла накануне в Харьковской области. По предварительной версии, причиной крушения стали проблемы с двигателем. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение о приостановке всех полетов на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения точных причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Число жертв крушения выросло до 26. В субботу в больнице скончался один из выживших.

В Минобороны Украины заявили об обнаружении бортовых самописцев. По словам главы ведомства Андрея Тарана, предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю.

На борту Ан-26 находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.