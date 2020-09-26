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В МФЮА объяснили инцидент с застрявшими в лифте студентами

Иван Линдеманн
13:18 26.09.2020
Руководство вуза считает, что кабина остановилась из-за грубого нарушения студентами требований эксплуатации, а именно превышения допустимого предела грузоподъемности.
В МФЮА объяснили инцидент с застрявшими в лифте студентами
© Фото: shxt131, Twitter

В Московском финансово-юридическом университете во время перемены в учебном корпусе «Калужский», расположенном по адресу ул. Введенского, д. 1А, произошла остановка лифта. В результате студенты были оказались заблокированы в кабине на уровне первого этажа. Об этом рассказали в МФЮА.

«После поступившего сигнала диспетчерская служба университета, действуя в соответствии с установленным регламентом, вызвала специальную службу технической эксплуатации лифта и службу неотложной медицинской помощи на случай необходимости оказания помощи возможным пострадавшим», - говорится в сообщении вуза.

Руководство МФЮА считает, что лифт остановился из-за грубого нарушения студентами требований эксплуатации, а именно превышения допустимого предела грузоподъемности.

«При попытках студентов самостоятельно освободиться, лифту было нанесено существенное нарушение конструктивной целостности, не позволившие ответственному сотруднику университета оперативно открыть заблокированные двери кабины лифта», - заявили в учебном заведении.

В вузе отметили, что до момента прибытия службы технической эксплуатации работники университета, дежурный фельдшер и прибывшие врачи скорой помощи оказывали возможную помощь студентам,  которые застряли в лифте.

После того, как сотрудники службы технической эксплуатации приехали на место, двери лифта были открыты. В вузе рассказали, что всем нуждающимся была оказана квалифицированная медицинская помощь. Несколько студентов доставлены в больницу.

Инцидент произошел еще в четверг, 24 сентября. Сами студенты обвинили руководство МФЮА в бездействии.

«Вместо того, чтобы вызывать МЧС, деканат отменял вызовы, внимание, чтобы не портить репутацию вуза. Также запретил открывать двери, со словами “Сами будете платить за ремонт”», - написал один из учащихся в Twitter.

Также, по его словам, во время нахождения в кабине лифта несколько студентов упали в обморок.

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