Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца, до 24 ноября 2020 года, подозреваемого в убийстве девятилетний девочки Павла Суркова.

Следствие настаивало на заключении под стражу Суркова, так как тот был неоднократно судим за совершение преступлений различной степени тяжести. В свою очередь защита и сам подозреваемый не возражали.

Напомним, что в четверг в поселке Неклюдово пропала девятилетняя девочка после того, как около 17.00 вышла из школьного автобуса. Спустя несколько часов ее тело с признаками насильственной смерти было найдено недалеко от места исчезновения.

По информации СК РФ, 34-летний мужчина не отрицал причастность к убийству школьницы, а также ее матери, своей бывшей сожительницы.