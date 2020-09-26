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«Русский Хатико» две недели ждет хозяина на платформе в Приморье

Ян Брацкий
01:25 26.09.2020
Местные жители уверяют, что верного пса бросили и теперь он не уходит от платформы, на которой видел своего хозяина в последний раз.
«Русский Хатико» две недели ждет хозяина на платформе в Приморье
© Фото: Наш Владивосток, ВК

«Русский Хатико» объявился в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья. Пес уже две недели ждет бросившего его хозяина на железнодорожной платформе, не покидая ее ни днем ни ночью.

На беспокойного четвероногого впервые обратила внимание местная жительница Елена Никитина, затем собаку стали примечать пассажиры.

«Смотрю, собака бегает возле платформы, на второй день тоже на том же месте кружит. Учительница из нашей тигровской школы рассказала, что собаку бросили. Потом иду, собака там же - лежит, сидит, спит. Ко всем подбегает, словно ищет кого-то», - приводит РИА Новости слова Никитиной.

Местные жители, многие из которых встречают собаку по дороге на работу и домой, начали ее подкармливать.

Пока верный друг обзавелся временным жильем у платформы, поселившись в бесхозной собачьей будке. Хозяина для «Хатико» ищут через социальные сети.

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