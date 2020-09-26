Вино рекой: в Испании винзавод «утонул» в тысячах литров собственной продукции
Гигантская цистерна, где хранилось вино, дала течь. Пострадавших нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Винзавод в Испании утонул в потоках собственной продукции. Гигантская цистерна, где хранилось вино, дала течь.
Поток хлынул прямо под ноги шокированным производителям. Видео произошедшего в социальных сетях опубликовали очевидцы.
Из резервуара вылилось целое озеро вина. Пятьдесят тысяч литров затопили весь заводской двор.
Пострадавших нет, если не считать за ущерб здоровью легкое похмелье от винных паров.