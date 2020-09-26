На Украине будут приостановлены полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения причин крушения

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение о приостановке всех полетов на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы под Харьковом. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Олег Татаров.

«Президент дал поручение приостановить все полеты подобных самолетов до выяснения причин трагедии. Поручение уже выполняется», - приводит слова Татарова телеканал «Украина 24».

Ранее стало известно, что число жертв катастрофы увеличилось до 26 человек. В больнице скончался один из двух выживших курсантов при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в пятницу вечером недалеко от города Чугуев. В самолете находились 27 человек - офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.