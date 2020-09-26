Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России
Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с наступлением эпидемического сезона ОРВИ и несоблюдением правил профилактики распространения вируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы наблюдаем рост, уже сегодня мы его ощущаем, он более выражен, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски - мы и предполагали, и это реализуется - связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Попова добавила, что к вирусу надо относиться с настороженностью.
Ранее Владимир Путин призвал граждан не расслабляться. Президент отметил, что инфекция никуда не делась. А Сергей Собянин объявил об ограничениях на фоне коронавируса в Москве.