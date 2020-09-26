В стране и мире Коронавирус Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России Иван Линдеманн По словам главы Роспотребнадзора, увеличение числа инфицированных связано с наступлением сезона ОРВИ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andrea Ronchni, Keystone Press Agency, Globallookpress Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с наступлением эпидемического сезона ОРВИ и несоблюдением правил профилактики распространения вируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы наблюдаем рост, уже сегодня мы его ощущаем, он более выражен, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски - мы и предполагали, и это реализуется - связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Попова добавила, что к вирусу надо относиться с настороженностью. Ранее Владимир Путин призвал граждан не расслабляться. Президент отметил, что инфекция никуда не делась. А Сергей Собянин объявил об ограничениях на фоне коронавируса в Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика