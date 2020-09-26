Пошло на спад: съемки с БПЛА районов подтоплений в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вода постепенно начала уходить из жилых домов и приусадебных участков. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По данным автоматизированного гидрологического комплекса Хабаровского гидрометцентра, уровень Амура 26 сентября на 09.00 по местному времени составил у города 580 сантиметров. За сутки ушло 10 сантиметров воды.

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре составляет 658 сантиметров, за сутки ушло 6 сантиметров воды. В Комсомольском городском округе под ударом водной стихии оказали 138 дачных участков, подтоплены подвалы 6 социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов.

Паводковая обстановка в регионе продолжает оставаться на особом контроле МЧС. Под влиянием водной стихии на данный момент находятся 55 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях. В общей сложности в зоне подтопления находятся 56 жилых домов и более 2500 земельных, приусадебных и дачных участков. В самом Хабаровске подтоплены 7 жилых домов и 137 приусадебных участка, и 7 участков дорог. В Комсомольском городском округе подтоплены 138 дачных участков, подвалы 6 социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов.

По информации МЧС, в регионе открыто два пункта временного размещение. Один - в Хабаровском районе в санатории «Уссури», второй – в Комсомольске-на-Амуре на базе общежития педагогического университета.