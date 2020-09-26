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В Москве за сутки зафиксировано 1792 случая коронавируса

Иван Линдеманн
11:41 26.09.2020
В оперштабе отметили, что растет количество госпитализаций - за последние 24 часа в больницы поступили 830 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

За сутки в Москве было зафиксировано 1792 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Также там отметили, что растет количество госпитализаций - за последние 24 часа в больницы поступили 830 человек.

За день было проведено более 70 тысяч тестирований на наличие инфекции.

«Темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,6%», - сказано в сообщении оперштаба.

Накануне в Москве было зарегистрировано 1560 случаев заболевания. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ограничениях на фоне коронавируса. Он призвал пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома, а работодателей - перевести как можно больше сотрудников на дистанционный формат.

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