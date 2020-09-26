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В больнице Харькова скончался один из выживших при крушении Ан-26 курсантов

Иван Линдеманн
11:22 26.09.2020
Таким образом, число жертв увеличилось до 26.
В больнице Харькова скончался один из выживших при крушении Ан-26 курсантов
© Фото: Mykola Myakshykov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Число жертв авиакатастрофы в Харьковской области увеличилось до 26. Умер один из выживших при крушении Ан-26 курсантов. Об этом заявили в ГСЧС Украины.

«Один пострадавший умер в больнице», - приводит сообщение пресс-службы «Страна.ua».

Ранее Минобороны Украины обнаружило бортовые самописцы разбившегося самолета. По словам главы ведомства Андрея Тарана, предварительный анализ «черных ящиков» дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю.

Также Таран сообщил, что командир разбившегося Ан-26 сажал судно на одном двигателе и перед падением оповестил диспетчера, что готов к посадке.

Из-за трагедии, которая произошла накануне, в Харьковской области объявлен траур. На территории всего региона 26 сентября будут приспущены государственные флаги. Рекомендовано отменить развлекательные и спортивные мероприятия, а также изменить программу передач на телевидении и радио.

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