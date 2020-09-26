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Минобороны Украины обнаружило бортовые самописцы разбившегося Ан-26

Тамара Астапенкова
11:15 26.09.2020
Обнаруженные черные ящики уцелели, их еще не извлекли из самолета.
Минобороны Украины обнаружило бортовые самописцы разбившегося Ан-26
© Фото: mvs.gov.ua

Под Харьковом специалисты обнаружили черный ящик потерпевшего крушение военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

«Бортовой самописец сейчас находится в потерпевшем катастрофу самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы», - приводятся слова министра обороны Андрея Тарана на сайте ведомства.

По словам Тарана, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

Ранее в украинском Минобороны рассказали о последних минутах перед крушением Ан-26. Известно, что примерно в 20.38 по местному времени командир самолета сообщил о неполадках с левым двигателем, через 8-10 минут сообщил диспетчеру, что готов к посадке. После этого Ан-26 пропал с радаров, упал на землю и загорелся.

Трагедия произошла в пятницу вечером недалеко от города Чугуев. В самолете находились 27 человек - офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 25 человек, двое курсантов в тяжелом состоянии находятся в больнице.

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