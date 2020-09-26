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Власти Подмосковья рекомендовали перевести работников на «удаленку»

Тамара Астапенкова
10:49 26.09.2020
Жителям старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
Власти Подмосковья рекомендовали перевести работников на «удаленку»
© Фото: Kari Shea, Unsplash.com

Власти Московской области рекомендовали с 28 сентября всем работодателям перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано в субботу, 26 сентября, на официальном сайте правительства Подмосковья.

«Рекомендовать перевод максимального количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих местах, в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, рекомендовано соблюдать самоизоляцию и не покидать квартиры, дома или садовые участки за исключением случаев обращения за медицинской помощью, выгула домашних питомцев, поездок на работу, выноса мусора, походов в магазин, прогулок и занятий спортом.

Подмосковные власти намерены усилить контроль за соблюдением требований по использованию средств индивидуальной защиты в местах общего пользования.

Ранее столичные власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на «удаленку» в связи с эпидемиологической ситуацией. Сергей Собянин сообщил, что с 28 сентября около 30% сотрудников мэрии перейдут на дистанционный режим работы.

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