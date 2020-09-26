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В МО Украины рассказали о последних минутах перед крушением Ан-26

Иван Линдеманн
10:29 26.09.2020
Отмечается, что командир сажал судно на одном двигателе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anton Gerashchenko, Facebook

Командир разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 сажал судно на одном двигателе и перед падением оповестил диспетчера, что готов к посадке. Об этом, выступая перед журналистами на месте трагедии, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Он рассказал, что экипаж выполнял учебный полет. По плану Ан-26 должен был совершить до десяти взлетов и посадок. После каждого маневра воздушное судно осматривали специалисты.

Таран сообщил, что примерно в 20:38 по местному времени командир самолета сообщил  о неполадках с левым двигателем, а спустя 8-10 минут сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту после этого Ан-26 пропал с радаров, упал на землю и загорелся.

Глава МО Украины добавил, что ветер был минимальный, а видимость - ясной. По словам Тарана, сам командир - майор Богдан Кишеня - был опытным пилотов и имел налет около 800 часов.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Харьковской области в пятницу вечером, 25 сентября. В результате погибли как минимум 25 человек. Все они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

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