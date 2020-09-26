Минпросвещения утвердило перечень учебников на пять лет

В России вступил в силу приказ Минпросвещения об утверждении нового федерального перечня учебников, допущенных к использованию в школах. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвержденный перечень стал меньше. Раньше в нем было 1700 учебников, теперь – 1555. Сам перечень теперь разделен на две части - допущенные и рекомендованные для использования учебники в аккредитованных школах и колледжах страны.

В первой части перечислены издания для обязательной школьной программы: русский язык, математика, история и так далее. Во второй – рекомендованные учебники для программ, которые школы или колледжи формируют самостоятельно.

Утвержденный перечень будет актуален в течение пяти лет, после чего издания будут проходить новое экспертное заключение.