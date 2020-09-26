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«Это было жестко»: Пригожин прокомментировал видео с госпитализацией Валерии

Иван Линдеманн
10:00 26.09.2020
По словам продюсера, ролик был записан несколько лет назад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vdrobysh, Instagram

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал видео с госпитализацией Валерии, которое ранее опубликовал Виктор Дробыш. Супруг певицы рассказал телеканалу «Звезда», что этот ролик был записан несколько лет назад.

«Не знаю, зачем он это выпустил. Это было пять лет назад или три года назад», - сказал продюсер.

Также Пригожин сообщил, что тогда у Валерии поднялась высокая температура.

«Это была температура 40, какой-то был бешеный вирус, тогда это было жестко», - отметил супруг артистки.

На видео, опубликованном Дробышем, Валерию везут на каталке к машине скорой помощи. Судя по автомобильным номерам, а также форме медиков, это происходило не в России.

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