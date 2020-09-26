В Харьковской области объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26

День траура объявлен 26 сентября в Харьковской области на Украине в память о жертвах крушения военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

«Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26. В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на них траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры», - говорится в распоряжении, текст которого приводится на официальном сайте областной администрации.

Военно-транспортный Ан-26 разбился при заходе на посадку накануне вечером. Трагедия произошла в районе города Чугуев. На борту воздушного судна находились 28 человек, большинство из которых (21) курсанты и семь членов экипажа.

Непосредственно перед крушением, командира самолета успел сообщить об отказе левого двигателя. В результате удара о землю, борт загорелся.

Спасатели извлеки из-под завалов тела 25 погибших. Еще двое смогли спастись, выпрыгнув из салона на небольшой высоте. С тяжелыми травмами они доставлены в больницу. Судьба еще одного пассажира остается неизвестной.