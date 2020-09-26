Губернатор Харьковской области раскрыл детали катастрофы Ан-26

У рухнувшего под Харьковом военно-транспортного самолета Ан-26 мог отказать левый двигатель. С таким заявлением выступил глава региона Алексей Кучер в ходе специально организованного брифинга.

«Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю. Что произошло потом - тоже непонятно, это будет устанавливать следствие», - приводит РИА Новости слова Кучера.

Авиакатастрофа произошла вечером в пятницу в районе города Чугуев. По данным МВД Украины, на борту разбившегося воздушного судна находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба еще четверых остается неизвестной.

По словам губернатора, пострадавшие с серьезными травмами и ожогами доставлены в Четвертую областную больницу. Они смогли выжить благодаря тому, что выпрыгнули из самолета на низком расстоянии от земли, добавил Кучер.