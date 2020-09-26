Число жертв крушения самолета Ан-26 на Украине выросло до 25 человек

Число погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек. Такое заявление распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В офисе Генпрокурора добавили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело «о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия».

Трагедия произошла вечером в пятницу в районе города Чугуев. По данным МВД Украины, на борту разбившегося воздушного судна находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По предварительной версии, причиной крушения стал отказ левого двигателя воздушного судна.