На Ямале нефтеналивная баржа столкнулась с теплоходом
Пострадавших и жертв нет. Разлива топлива не произошло.
© Фото: Уральская транспортная прокуратура
На реке в Ямало-Ненецком автономном округе столкнулись нефтяная баржа и теплоход. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, сообщает РИА Новости.
«В результате груженная дизельным топливом баржа получила пробоину», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения пострадавших и жертв нет. Разлива топлива не произошло.
По факту произошедшего Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка о безопасности судоходства.