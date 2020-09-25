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Во ФСИН поделились подробностями содержания Марцинкевича в красноярском СИЗО

Иван Линдеманн
09:05 25.09.2020
Сотрудники службы рассказали, что физическая сила к осужденному не применялась.
Во ФСИН поделились подробностями содержания Марцинкевича в красноярском СИЗО
© Фото: Maksim Martsinkevich, vk

К скончавшемуся в СИЗО националисту Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак,  не применяли физическую силу и специальные средства. Об этом заявили в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

Сотрудники службы сообщили, что в ходе проверки выяснилось - с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался.

«Физическая сила и специальные средства к нему не применялись. С жалобами на телесные повреждения в медицинскую часть М. С. Марцинкевич не обращался»,— приводит слова пресс-службы ТАСС.

Кроме того, во ФСИН рассказали, что в медкарте Тесака не зарегистрировано телесных повреждений, отсутствует информация об оказании физического или психологического насилия со стороны сотрудников или осужденных.

Идеолог неформального общественного движения «Реструкт» Максим Марцинкевич был найден мертвым 16 сентября в камере СИЗО №3 Челябинска, где он ожидал отправки в Москву.

По версии СК, Марцинкевич мог покончить жизнь самоубийством: в его камере было обнаружено несколько записок. Адвокат семьи Марцинкевича, в свою очередь, заявил, что экспертиза, проведенная независимым специалистом по фотографиям погибшего, установила, что такие раны он вряд ли мог нанести себе самостоятельно.

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