Собянин объявил о мерах для ограничения роста числа заболевших COVID-19 в Москве

Для ограничения роста числа заболевших коронавирусом в Москве Сергей Собянин объявил о нескольких мерах. В первую очередь, он призвал пожилых и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

«Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются», - сказал глава города в интервью «Россия 1».

Кроме того, мэр попросил работодателей перевести как можно больше людей на удаленку и обеспечить на рабочих местах соблюдение санитарных мер безопасности.

Собянин заявил о важности ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах и выразил надежду, что столице удастся избежать жестких ограничений из-за коронавируса.