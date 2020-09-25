В Бурятии прекращены поиски пропавшего в июле Ан-2 с пассажирами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

«Такое решение приняла Росавиация», - приводит РИА Новости слова сообщения.

Напомним, что 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту перестал выходить на связь. Борт вылетел из населенного пункта Кырен, но т очный маршрут следования был не известен. Самолет совершал полет, чтобы определить территорию для химической обработки. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В течение этого времени были обследованы тысячи квадратных километров тайги, в том числе и с помощью беспилотников «Орлан-10».