Собянин попросил пожилых москвичей перейти в дистанционный формат работы

Сергей Собянин обратился к москвичам в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Столичный мэр попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

«Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются», - сказал мэр в интервью «Россия 1».

Также градоначальник посоветовал работодателям перевести на удаленку как можно больше сотрудников.

Кроме того, Собянин распорядился обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

«Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность», - отметил глава города.

Мэр напомнил, что жители столицы должны строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Собянин выразил надежду, что городу удастся избежать возвращения к жестким ограничениям из-за распространения коронавируса.