В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщили в СК по региону.

«Подозреваемый мужчина 1986 г. рождения, он житель другого района Нижегородской области», - говорится на сайте СК.

Отмечается, что злоумышленник был схвачен полицейскими на выходе из поселка Неклюдово, где и совершено преступление. В настоящее время с подозреваемым работают следователи Следственного комитета.

Напоминаем, что тело девочки было обнаружено вечером в четверг, 24 сентября, в кустах рядом с автобусной остановкой в поселке Неклюдово.

Ранее соседи рассказали о возможном убийце девочки. По их мнению, возможный преступник отомстил матери убитой за то, что она не стала с ним сожительствовать.