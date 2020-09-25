В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки
Он был схвачен полицейскими на выходе из поселка Неклюдово, где и совершено преступление.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщили в СК по региону.
«Подозреваемый мужчина 1986 г. рождения, он житель другого района Нижегородской области», - говорится на сайте СК.
Отмечается, что злоумышленник был схвачен полицейскими на выходе из поселка Неклюдово, где и совершено преступление. В настоящее время с подозреваемым работают следователи Следственного комитета.
Напоминаем, что тело девочки было обнаружено вечером в четверг, 24 сентября, в кустах рядом с автобусной остановкой в поселке Неклюдово.
Ранее соседи рассказали о возможном убийце девочки. По их мнению, возможный преступник отомстил матери убитой за то, что она не стала с ним сожительствовать.